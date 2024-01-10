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Защитник Александр Солдатенков продлил контракт с «Крыльями Советов». Новое соглашения капитана нашей команды рассчитано до конца сезона 2025/26.

Солдатенков перешел в «Крылья» в августе 2020 года. За это время он сыграл 121 матч, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Александр – игрок сборной России. В национальной команде он провел 4 игры и забил 1 гол.

- Александр – наш лидер, наш капитан. Нам очень важно было продлить с ним соглашение. Он является ключевым звеном нашей обороны, а его постоянные вызовы в сборную России – это важная и правильная оценка его игровых способностей. Александру очень комфортно в Самаре, здесь он уже по-настоящему стал своим. Верим, что он проведет еще множество ярких матчей за «Крылья», – отметил спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"