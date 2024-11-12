Ровно 20 лет назад "Крылья Советов" завоевали бронзовые медали чемпионата России

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Сегодня, 12 ноября, ровно 20 лет назад наша команда завоевала бронзовые медали чемпионата России. Обыграв в заключительном туре в Раменском местный «Сатурн» 2:1, «Крылья Советов» впервые в своей истории заняли третье место и взошли на национальный пьедестал в чемпионатах страны. Этот успех до сих пор является высшим достижением самарского клуба.

Помимо бронзовых медалей самарцы завоевали симпатии многих специалистов и любителей футбола во всей стране. Все футболисты заслужили огромное уважение горожан, и о клубе заговорили не только в нашей губернии. Невероятная любовь болельщиков Самары и заполняемость стадиона «Металлург» были замечены далеко за пределами нашей страны. Домашняя арена «Крыльев» была признана самой посещаемой в Восточной Европе. По оценкам социологов того времени бренд «Крылья Советов» был одним из самых популярных, связанных с нестоличной командой.

Великолепный тренерский штаб, отличные игроки, все сотрудники клуба и сумасшедшая поддержка наших болельщиков вписали бронзовыми буквами Самару в футбольную летопись.

День 12 ноября 2004 года стал самым счастливым днём в жизни тысяч любителей футбола не только в Самаре. Ни о чем подобном не могли мечтать целые поколения самарских болельщиков. В этот день осуществилась общая мечта игроков, тренеров и самарской торсиды. Ничего более яркого в истории «Крыльев» не было. Это было незабываемо, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"