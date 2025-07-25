Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Пари НН»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Жителям Самарской области начали отключать газ
Жителям Самарской области начали отключать газ
Задержан в Таиланде: на территории Ульяновской и Самарской областей россиянин руководил преступным сообществом
Задержан в Таиланде: на территории Ульяновской и Самарской областей россиянин руководил преступным сообществом
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия
На выходные в Самаре ожидается тёплая и пасмурная погода
На выходные в Самаре ожидается тёплая и пасмурная погода
за полгода интерес к квартирам в новостройках Самары вырос на 10%
За полгода интерес к квартирам в новостройках Самары вырос на 10%
В Похвистневском районе отремонтирована дорога Похвистнево-Клявлино
В Похвистневском районе отремонтирована дорога Похвистнево-Клявлино
Два сотрудника СамГМУ и двое представителей Самарского университета им. Королёва стали экспертами в кросс-вузовской экспертизе программы «Приоритет-2030»
Два сотрудника СамГМУ и двое представителей Самарского университета им. Королёва стали экспертами в кросс-вузовской экспертизе программы «Приоритет-2030»
Школьники из Самарской области работают над инновационными проектами на «Больших Вызовах»
Школьники из Самарской области работают над инновационными проектами на «Больших Вызовах»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.86
0.41
EUR 93.34
1.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сегодня состоялась рабочая встреча представителей Минпромторга СО и делегации Республики Татарстан
«Каникулы с Общественным советом»: тольяттинские полицейские напомнили детям основные правила безопасного поведения
В  день памяти Владимира Высоцкого в Самаре состоится X юбилейный городской фестиваль «Волга песни слышала…»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Пари НН»

25 июля 2025 10:04
161
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Пари НН»

В пятницу, 25 июля, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Пари НН». Игра 2 тура МИР РПЛ начнется в 20:00. Билеты можно приобрести на на официальном сайте клубаKASSIR.RU и Яндекс Афише, а также в клубных магазинах на «Металлурге», в ТЦ «Вертикаль» и на стадионе в день игры.

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча.

ПФК «Крылья Советов» совместно с титульным партнером FONBET подготовили обширную развлекательную программу к первому домашнему матчу сезона 2025/26.

На гейте №2 можно сделать фото с клубным автобусом.

На гейте №3 будет работать бренд-зона FONBET с активностями Speed-attack«Стена удачи»«Плинко», коллекцией мерча «Это «Крылья», брат» и FONBET-комбо. Там же прозвучат DJ-сеты.

Рядом будет расположена чилл-зона «Крыльев Советов»: удобное пространство для отдыха перед игрой.

Перед игрой на гейте 3 вас ждёт гигантская раскраска-мяч от творческой студии Artaisiya — для детей и взрослых.

В зоне грузинского ресторана «Супра» у гейта 3 гостей ждёт настоящий праздник вкуса и культуры: угощения, встреча с маскотом Хинкалькой и зажигательные национальные танцы.

На гейте №3 будет работать ивент-иллюстратор Юлия Кондрашенкова. Всего за несколько минут она создаст персональную скетч-открытку в стиле fashion для всех желающих гостей.

На баскетбольной площадке возле гейта №3 БК «Самара» проведёт мастер-класс и разыграет крутые призы от клуба.

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов встретится с зелёно-бело-синими перед игрой на гейте №3. Начало — 18:40.

Любой желающий сможет проверить свои навыки в текболесабсоккере и настольном футболе. На мини-футбольной площадке все желающие могут сыграть в футбол в формате «3х3».

На гейте №3 расположена фотозона «Звуки победы начинаются с тебя». Также болельщиков ждет развлекательная программа и подарки от ведущего Александра Четверикова.

Для комфорта болельщиков будут открыты зоны гостеприимства на 4 этаже в секторах А и С.

В зоне гостеприимства А403 будет работать «БарберШтаб». Болельщики смогут бесплатно освежить стрижку и зарядиться атмосферой перед игрой.

Там же для любителей футбольных симуляторов будут установлены PS5, где можно сыграть за любимый клуб в EA FC.

Точки с аквагримом расположены на гейте №2, на гейте №3, в зоне VIP, зоне гостеприимства А403, а на стилобате сектора С встречать болельщиков будет талисман «Крыльев» Крыс Лютик.

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Там же расположена фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов».

Фирменные магазины расположены на гейте №3, секторе С122, VIP-зоне и зоне гостеприимства А403.

Для незрячих болельщиков в приложении «Особый взгляд» в прямом эфире пройдет тифлокомментирование матча «Крылья Советов» – «Пари НН».

Напоминаем, что для посещения необходима Карта болельщика! В день матча можно оформить Карту болельщика в мобильном пункте МФЦ на стадионе и получить бесплатный билет на игру. График работы МФЦ, 3 гейт: 16:00 — 21:00. Для оформления необходим оригинал паспорта.

В день матча будут работать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены» из двух точек города. Обращаем ваше внимание, количество мест в автобусах ограничено!

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом.

Фото: сайт ФК

Теги: Крылья Советов Футбол

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В день матча с "Пари НН" будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены".
23 июля 2025, 12:38
В день матча с "Пари НН" будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
На остановках, откуда отправляются шаттлы, будут волонтёры. Футбол в Самаре
424
Пост генерального директора «Крыльев Советов» покидает Роберт Тер-Абрамян.
21 июля 2025, 21:24
Пост генерального директора «Крыльев Советов» покидает Роберт Тер-Абрамян
Под его руководством команда завершила сезон, заняв 10-е место в МИР РПЛ 2024/25. Футбол в Самаре
655
В расположение самарских «Крыльев Советов» прибыл новый футболист
20 июля 2025, 13:10
В расположение самарских «Крыльев Советов» прибыл новый футболист
19 июля спортсмен наблюдал за игрой своей новой команды. Футбол в Самаре
886
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия
25 июля 2025  13:01
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия
36
Стартовал Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
25 июля 2025  11:48
Стартовал Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
117
Около 3 тысяч человек посетили «Поезд Победы» в Самаре
25 июля 2025  10:07
Около 3 тысяч человек посетили «Поезд Победы» в Самаре
164
В Самаре капремонт улицы Дачной начнется в августе
24 июля 2025  13:32
В Самаре капремонт улицы Дачной начнется в августе
496
На Молодежный форум «иВолга» прибыли первые участники
24 июля 2025  12:22
На Молодежный форум «иВолга» прибыли первые участники
317
Весь список