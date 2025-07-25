Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Пари НН»

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В пятницу, 25 июля, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Пари НН». Игра 2 тура МИР РПЛ начнется в 20:00. Билеты можно приобрести на на официальном сайте клуба, KASSIR.RU и Яндекс Афише, а также в клубных магазинах на «Металлурге», в ТЦ «Вертикаль» и на стадионе в день игры.

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча.

ПФК «Крылья Советов» совместно с титульным партнером FONBET подготовили обширную развлекательную программу к первому домашнему матчу сезона 2025/26.

На гейте №2 можно сделать фото с клубным автобусом.

На гейте №3 будет работать бренд-зона FONBET с активностями Speed-attack, «Стена удачи», «Плинко», коллекцией мерча «Это «Крылья», брат» и FONBET-комбо. Там же прозвучат DJ-сеты.

Рядом будет расположена чилл-зона «Крыльев Советов»: удобное пространство для отдыха перед игрой.

Перед игрой на гейте 3 вас ждёт гигантская раскраска-мяч от творческой студии Artaisiya — для детей и взрослых.

В зоне грузинского ресторана «Супра» у гейта 3 гостей ждёт настоящий праздник вкуса и культуры: угощения, встреча с маскотом Хинкалькой и зажигательные национальные танцы.

На гейте №3 будет работать ивент-иллюстратор Юлия Кондрашенкова. Всего за несколько минут она создаст персональную скетч-открытку в стиле fashion для всех желающих гостей.

На баскетбольной площадке возле гейта №3 БК «Самара» проведёт мастер-класс и разыграет крутые призы от клуба.

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов встретится с зелёно-бело-синими перед игрой на гейте №3. Начало — 18:40.

Любой желающий сможет проверить свои навыки в текболе, сабсоккере и настольном футболе. На мини-футбольной площадке все желающие могут сыграть в футбол в формате «3х3».

На гейте №3 расположена фотозона «Звуки победы начинаются с тебя». Также болельщиков ждет развлекательная программа и подарки от ведущего Александра Четверикова.

Для комфорта болельщиков будут открыты зоны гостеприимства на 4 этаже в секторах А и С.

В зоне гостеприимства А403 будет работать «БарберШтаб». Болельщики смогут бесплатно освежить стрижку и зарядиться атмосферой перед игрой.

Там же для любителей футбольных симуляторов будут установлены PS5, где можно сыграть за любимый клуб в EA FC.

Точки с аквагримом расположены на гейте №2, на гейте №3, в зоне VIP, зоне гостеприимства А403, а на стилобате сектора С встречать болельщиков будет талисман «Крыльев» Крыс Лютик.

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Там же расположена фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов».

Фирменные магазины расположены на гейте №3, секторе С122, VIP-зоне и зоне гостеприимства А403.

Для незрячих болельщиков в приложении «Особый взгляд» в прямом эфире пройдет тифлокомментирование матча «Крылья Советов» – «Пари НН».

Напоминаем, что для посещения необходима Карта болельщика! В день матча можно оформить Карту болельщика в мобильном пункте МФЦ на стадионе и получить бесплатный билет на игру. График работы МФЦ, 3 гейт: 16:00 — 21:00. Для оформления необходим оригинал паспорта.

В день матча будут работать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены» из двух точек города. Обращаем ваше внимание, количество мест в автобусах ограничено!

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом.

Фото: сайт ФК