Полузащитник "Зенита" Ильзат Ахметов – игрок «Крыльев Советов»

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«Крылья Советов» и «Зенит» договорились об аренде 27-летнего полузащитника Ильзата Ахметова до конца сезона 2025/26. Футболист будет выступать за самарскую команду под номером 77.

Ильзат начал заниматься футболом в Киргизии. В школьные годы он переехал в Тольятти, где поступил в Академию имени Юрия Коноплёва. Позднее выступал за «Рубин», московский ЦСКА, «Краснодар».

Ахметов имеет опыт выступлений за юношеские, молодёжную и основную сборную России, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"