На просмотр в "Крылья Советов" прибыли пять молодых игроков

150

Сегодня в расположение "Крыльев Советов" на турецкий сбор прибыли пять молодых игроков. Четыре футболиста выступают за команду ФНЛ "Олимп-Долгопрудный", еще один – за "Химки", сообщает пресс-служба ФК "КС".

Артем Соколов – атакующий полузащитник, имеет опыт выступления в юношеской сборной России. 18-летний воспитанник "Чертаново" в этом сезоне играл за подмосковные "Химки", за которых он провел 12 матчей в РПЛ и отдал одну результативную передачу.

Леонид Герчиков – 20 лет, воспитанник "Чертаново", выступает на позиции правого защитника, может сыграть справа и слева в атаке. Последний клуб – "Олимп-Долгопрудный", в нем он провел 15 матчей и забил один гол в ФНЛ.

Алексей Никитенков – 21-летний защитник, родился в Тольятти, занимался в Академии Коноплева, затем перешел в "Чертаново". Рост 188 см, выступает на позиции центрального защитника, может сыграть слева в обороне. В текущем сезоне ФНЛ играл за "Олимп-Долгопрудный", в составе которого сыграл 17 матчей.

Дмитрий Великородный – 21-летний центральный полузащитник. Воспитанник "Чертаново", последний клуб футболиста – "Олимп-Долгопрудный". В ФНЛ провел 16 матчей и отметился одной голевой передачей.

Ян Гудков – 19-летний левый защитник. Может сыграть справа и слева в полузащите. Воспитанник "Чертаново", после перешел в "Олимп-Долгопрудный". В ФНЛ сыграл 22 матча и отдал один результативный пас.

Фото: ФК "КС"