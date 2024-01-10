На FONBET сборах в Турции "Крылья" проведут 8 матчей

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Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" соберутся после отпуска 13 января в Москве, откуда отправятся на сборы в Турцию. До начала сборов игроки работают по индивидуальной программе.

"Крылья" проведут все 3 учебно-тренировочных сбора в Турции. Первый сбор пройдет с 13 по 26 января, второй – с 31 января по 13 февраля, третий – с 17 февраля по 1 марта:.

На 30 января у команды запланировано УМО.

В рамках первого сбора у "Крыльев" запланировано 2 контрольных матча с командами из Сербии – 24 января с "Вождовац" и 26 января с "Раднички 1923". На втором тренировочном сборе 2 февраля наша команда сыграет с владикавказской "Аланией", 7 февраля с армянским "Пюником", а 13 февраля с грозненским "Ахматом". Встречи будут показаны в прямом эфире на ютуб-канале "Крылья Советов".

На третьем сборе пройдут 19 февраля две игры с московским "Динамо", а 25 февраля состоится матч с "Химками".

Свой первый матч после возобновления чемпионата "Крылья" проведут в Ростове-на-Дону против "Ростова".