"Крылья Советов" - казанский "Рубин" - 1:1

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В 23-м туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене", собравшей 12070 зрителей, принимали казанский "Рубин".

Счет в матче "Крылья" открыли на 16 минуте встречи. Фернандо Костанцы прострелил в штрафную с правого фланга, Томас Галдамес пробил, и Иван Сергеев переправил мяч в ворота гостей – 1:0.

На 84 минуте встречи Егор Тесленко получил второе предупреждение в матче и казанцы заканчивали матч в меньшинстве. На 87 минуте встречи за фол Доминика Ороза на Мирлинде Даку арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал Валентин Вада – 1:1.

Иван Сергеев, забив свой 57 гол за нашу команду, догнал лучшего бомбардира "Крыльев" в российской истории Сергея Корниленко.

В следующем матче "Крылья Советов" встречаются в гостях с "Химками". Игра 24-го тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 13 апреля, в 20:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"