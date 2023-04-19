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Игорь Осинькин: нам не хватило эмоций на пенальти

19 апреля 2023 23:00
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Главный тренер "Крыльев Советов" подвел итоги матча второго этапа полуфинала Фонбет Кубка России против "Краснодара" (2:2, 0:3 по пенальти).

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча второго этапа полуфинала Фонбет Кубка России против "Краснодара" (2:2, 0:3 по пенальти).

– Одиннадцатый матч. Мы играли стабильно и хорошо в Кубке. Мы были сегодня в сложном состоянии. Огромное количество травм, дисквалификации. Потому была ротация состава. Те, кто сегодня вышел, сыграли неплохо, квалифицировано. Но весь второй тайм мы играли в меньшинстве. Мы вытащили матч, перевели его в пенальти. Это лотерея. Могу сказать ребятам спасибо. Они провели игру достойно. За весь турнир. 11 сложнейших матча. Мы играли дважды с "Зенитом", дважды со "Спартаком", дважды с "Динамо", дважды с ЦСКА. И в каждом матче выглядели очень хорошо. Но дальше идет " Краснодар".

– Ребята же опытные. Что случилось в серии пенальти?

– Если бы я знал, что случилось… У нас есть таблица, кто бьет пенальти. Думаем, что вытащив сложнейший матч, не хватило эмоций и концентрации. Забей мы первые, этого было бы достаточно. Но это мы гадаем. Все футболисты проиграли матч по пенальти и тренеры. Вся команда.

– Прокомментируйте вторую желтую карточку Рахмановича.

– Во время игры я не понял. Я видел, что он сделал помеху, но не уверен, что это было на желтую карточку. Это все сомнительно. Но я с судьями не общался по этому вопросу. Но когда я посмотрел повтор после матча, я так и не понял, почему он ее получил.

– С учетом кадровых потерь, что не получилось у команды в первом тайме?

– В первом тайме мы отдали много инициативы. Не хватило активности. Мы не хотели доминировать, отбивались. Не хватило смелости, скорости было недостаточно. Соперник забрал инициативу, был лучше. Но не сказал бы, что у них было много моментов.

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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