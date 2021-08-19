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"Солидарность Самара Арена" – зона COVID free.
Болельщикам: информация по посещению матча с "Сочи"
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Болельщикам: информация по посещению матча с "Сочи"

19 августа 2021 10:55
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"Солидарность Самара Арена" – зона COVID free.

Болельщикам: информация по посещению матча с "Сочи"

21 августа в 21:00 на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится матч 5-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Сочи". "Солидарность Самара Арена" – зона COVID free. Такие меры необходимы в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе. Безопасность и здоровье болельщиков сейчас – главный приоритет нашего клуба.

Посетить игру с "Сочи" смогут:

- Болельщики-владельцы абонементов на сезон 2021/22 при наличии qr-кода (на входе нужно будет предъявить сертификат профилактической прививки от COVID-19 с qr-кодом или сертификат с qr-кодом о перенесенном заболевании, паспорт и абонемент);

- Болельщики с действующими билетами на матч с "Ахматом" (на входе нужно будет предъявить сертификат профилактической прививки от COVID-19 с qr-кодом с или сертификат с qr-кодом о перенесенном заболевании и паспорт);

- Болельщики, которые приобретут билеты на матч против "Сочи" через сервис ПРЕМЬЕР PASS* (стоимость билетов – от 400 рублей).

В связи с сохранением высокого риска распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона необходимо минимизировать количество участников любых мероприятий, обеспечить проведение профилактических мероприятий. Зрителям, пришедшим на матч, необходимо будет соблюдать дистанцирование и масочный режим, сообщает пресс-служба ФК "КС".

*Продажа билетов осуществляется через онлайн-сервис добровольной идентификации "Премьер Pass".

 

Фото:   pixabay

Теги: "Крылья Советов" болельщики посещение

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