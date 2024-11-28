Житель Самарской области заплатил полмиллиона за незаконную вырубку леса

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Судебные приставы взыскали с жителя Самарской области возмещение ущерба, причиненного незаконной вырубкой леса.

Житель Самарской области за 2 недели вырубил 109 корней сырорастущего дерева, произрастающих на участке, относящемся к лесам первой группы, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных важный функций. За уничтожение свыше ста сосен мужчина был привлечен к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Также суд принял решение взыскать с виновника материальный ущерб, причиненный лесному хозяйству.

В отделении судебных приставов Камышлинского и Клявлинского районов в отношении лесоруба возбудили исполнительное производство о взыскании ущерба в размере 476 тысяч рублей. В рамках принудительного исполнения сотрудник Службы ограничил должника в праве выезда за пределы страны, а также вынес постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства должника и о взыскании исполнительского сбора в размере 94 тысяч рублей.

Принятые судебным приставом меры привели к тому, что должник полностью погасил задолженность и оплатил исполнительский сбор.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.