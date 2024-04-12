Житель Самарской области помогал обходить антивирусную защиту

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В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области установлен житель региона, причастный к созданию, использованию и распространению вредоносного программного обеспечения в целях нейтрализации средств антивирусной защиты.

Установлено, что вышеупомянутый гражданин создал «криптосервис», с помощью которого оказывал услуги по «обходу» антивирусной защиты, тем самым позволяя третьим лицам получить неправомерный доступ к персональным данным. За вышеупомянутую противоправную деятельность злоумышленник на системной основе получал денежное вознаграждение.

На основании материалов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемого по задокументированным эпизодам возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного

ч.2 ст.273 УК РФ.

Решением Кинельского районного суда Самарской области фигурант признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к наказанию в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы.