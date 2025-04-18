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Житель Нефтегорского района ответит за самовольно спиленные деревья

18 апреля 2025 11:49
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Житель Нефтегорского района ответит за самовольно спиленные деревья

В Нефтегорском районе окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении ранее не судимого 32-летнего уроженца Омской области, проживающего в одном из сел самарского региона.

Сотрудниками территориального органа внутренних дел установлено: в декабре прошлого года обвиняемый, не имея необходимых документов, самовольно спилил бензопилой три клена, причинив значительный ущерб лесному фонду.

Согласно документам, предоставленным Министерством природных ресурсов и экологии Самарской области, противоправными действиями злоумышленника причинен значительный экологический вред и материальный ущерб бюджету Самарской области в размере свыше 268 тысяч рублей, что квалифицируется как особо крупный размер.

Допрошенный в качестве свидетеля собственник участка, на котором произошла вырубка, пояснил полицейским, что попросил местного жителя за вознаграждение очистить место от веток, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд к полям. Однако, по словам фермера, обвиняемый превысил данные ему полномочия и срубил, помимо веток, три клена, оставив их на месте вырубки.

В настоящее время сельскому жителю вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу дела.

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