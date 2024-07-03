Я нашел ошибку
Главные новости:
"РКС-Самара" снова спасли от затопления стоками дом на ул Свободы, но жильцов это ничему не учит
"РКС-Самара" снова спасли от затопления стоками дом на ул Свободы, но жильцов это ничему не учит
Предпринимателям Самарской области расскажут о федеральных и региональных инструментах льготного финансирования
Предпринимателям Самарской области расскажут о федеральных и региональных инструментах льготного финансирования
За дежурные сутки в Нефтегорске два раза выезжали на горение мусора
За дежурные сутки в Нефтегорске два раза выезжали на горение мусора
«Единая Россия» создала совет первичных отделений партии
«Единая Россия» создала совет первичных отделений партии
Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село» пройдут в Хрящевке
Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село» пройдут в Хрящевке
В Самаре женщины чаще верят в возможность дружбы между мужчиной и женщиной
В Самаре женщины чаще верят в возможность дружбы между мужчиной и женщиной
стоимость квадратного метра в новостройках Самары опустилась ниже 100 000 рублей
Стоимость квадратного метра в новостройках Самары опустилась ниже 100 000 рублей
96% самарцев считают себя приверженцами принципа постоянного образования
96% самарцев считают себя приверженцами принципа постоянного образования
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.99
0.69
EUR 93.69
-0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
6 июля в Музее Модерна в Самаре пройдет бесплатная выставка проекта Volga Classic
Музей Рязанова продолжает летнюю интерактивную программу для детей в Самаре
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

За дежурные сутки в Нефтегорске два раза выезжали на горение мусора

3 июля 2024 10:34
62
За дежурные сутки в Нефтегорске два раза выезжали на горение мусора

Вчера, 2 июля,в 22 часа 45 минут на пульт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в городе Нефтегорске на территории садово-дачного товарищества № 1 горит мусор.
К месту вызова оперативно выдвинулось отделение пожарно-спасательной части № 105 Отряда № 36 в количестве 4 человек на 1 единицы техники. По прибытии установлено, что горит мусор на площади 60 квадратных метров. Локализация пожара огнеборцами произведена в 22 часа 58 минут. Ликвидация открытого горения - в 23 часа 05 минут. На тушении пожара был подан один ствол «Б».


3 июля в 05 часов 01 минута на пульт связи вышеуказанного подразделения поступило еще одно сообщение, но уже о возгорании мусор на контейнерной площадке города - улица Зеленая.
На месте было установлено, что горит мусор на площади 20 квадратных метров. На тушение был подан один ствол «Б», работали 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники. В 05 часов 07 минут объявлена локализация пожара, а еще через 3 минуты – его полная ликвидация.
К счастью, в двух случаях никто не пострадал.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области на пожаре спасли 13-летнюю девочку
02 июля 2024, 13:52
В Самарской области на пожаре спасли 13-летнюю девочку
В Безенчукском районе Самарской области сгорел жилой дом. Происшествия
362
В воскресенье пожар произошел в Борском районе
01 июля 2024, 10:57
В воскресенье пожар произошел в Борском районе
К месту вызова незамедлительно были направлены два пожарных расчета. Происшествия
409
В квартире была 5-летняя девочка, которая баловалась зажигалкой.
28 июня 2024, 21:22
В Самаре при пожаре в квартире погиб трехлетний мальчик
В квартире была 5-летняя девочка, которая баловалась зажигалкой. Происшествия
740
В центре внимания
В Самаре на Мориса Тореза появится еще одна автобусная остановка
2 июля 2024  11:03
В Самаре на Мориса Тореза появится еще одна автобусная остановка
372
В Самаре открылись дополнительные пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
2 июля 2024  10:51
В Самаре открылись дополнительные пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
535
В Самаре пройдет фестиваль «На Грушинской волне»
2 июля 2024  09:59
В Самаре пройдет фестиваль «На Грушинской волне»
327
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
1 июля 2024  13:45
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
521
В Самаре сформируют первоочередной список ценных объектов для реконструкции и передачи инвесторам
1 июля 2024  11:33
В Самаре сформируют первоочередной список ценных объектов для реконструкции и передачи инвесторам
575
Весь список