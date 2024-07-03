За дежурные сутки в Нефтегорске два раза выезжали на горение мусора

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Вчера, 2 июля,в 22 часа 45 минут на пульт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в городе Нефтегорске на территории садово-дачного товарищества № 1 горит мусор.

К месту вызова оперативно выдвинулось отделение пожарно-спасательной части № 105 Отряда № 36 в количестве 4 человек на 1 единицы техники. По прибытии установлено, что горит мусор на площади 60 квадратных метров. Локализация пожара огнеборцами произведена в 22 часа 58 минут. Ликвидация открытого горения - в 23 часа 05 минут. На тушении пожара был подан один ствол «Б».



3 июля в 05 часов 01 минута на пульт связи вышеуказанного подразделения поступило еще одно сообщение, но уже о возгорании мусор на контейнерной площадке города - улица Зеленая.

На месте было установлено, что горит мусор на площади 20 квадратных метров. На тушение был подан один ствол «Б», работали 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники. В 05 часов 07 минут объявлена локализация пожара, а еще через 3 минуты – его полная ликвидация.

К счастью, в двух случаях никто не пострадал.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"