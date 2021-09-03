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В Тольятти ночью водитель попытался скрыться от сотрудников ГИБДД

3 сентября 2021 12:55
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В Тольятти ночью водитель попытался скрыться от сотрудников ГИБДД

В Тольятти, около 2:00 ночи, экипажу дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГИБДД У МВД России по г. Тольятти от общественников поступила информация о том, что по улице Степана Разина движется автомобиль «Skoda-Rapid» под управлением водителя, действия которого показались активистам неадекватными.

Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись в указанный район и обнаружили там иномарку. Законное требование полицейских об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. Тем не менее, через непродолжительное время автомобиль был остановлен. Водителем транспортного средства оказался 30-летний мужчина, у которого имелись признаки опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении нарушителя собран материал об административном правонарушении по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). В настоящее время материалы направлены в мировой  суд. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Теги: ГИБДД пьяные водители

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