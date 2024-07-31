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В Тольятти наказали водителя-отца, который посадил ребенка за руль на оживленной трассе

31 июля 2024 11:23
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В Тольятти наказали водителя-отца, который посадил ребенка за руль на оживленной трассе

В отношении 37-летнего водителя составлен административный материал за нарушение правил перевозки детей по ст. 12.23 ч. 3 КоАП РФ.

В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими был выявлен видеоролик, на котором мужчина, управляя автомобилем ВИС передвигался по улице Юбилейная в районе дома 25 города Тольятти, при этом перевозил ребенка на руках, подвергая опасности других участников дорожного движения.

Нарушитель, перевозивший пятилетнего ребенка установлен. В отношении 37-летнего водителя, жителя города Тольятти, составлен административный материал за нарушение правил перевозки детей по ст. 12.23 ч. 3 КоАП РФ и назначен штраф в размере 3000 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения соблюдать Правила, быть бдительными и внимательными.

Водителям следует помнить, что от их действий зависит жизнь и здоровье окружающих участников дорожного движения.

Теги: БДД

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