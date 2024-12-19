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В Тольятти мать лишили родительских прав и передали детей органам опеки

19 декабря 2024 13:21
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В Тольятти мать лишили родительских прав и передали детей органам опеки

Судебные приставы Автозаводского района №1 г. Тольятти передали двоих несовершеннолетних детей, чью мать лишили родительских прав, под опеку государства.

Судом установлено, что мать несовершеннолетних детей не исполняет свои родительские обязанности и не оказывает им должной заботы. Таким образом, дальнейшее проживание с матерью угрожает психологическому здоровью детей и может привести к нежелательным последствиям. Изучив все обстоятельства дела, служители Фемиды вынесли решение о передаче детей органам опеки и попечительства.

Возбудив исполнительное производство, судебные приставы совместно с органами опеки незамедлительно отправились по месту жительства должницы. Сотрудник Службы объяснил цель визита и разъяснил молодой маме, что детей лучше передать без скандала, не травмируя их психику. После разговора с судебным приставом женщина исполнила судебное решение. Дети переданы представителям органа опеки и попечительства г.о. Тольятти.

В настоящее время несовершеннолетние находятся в безопасных условиях на попечении государства.

Теги: Судебные приставы

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