В Студеном Овраге автомобилистка попала в ДТП

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8 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП, в которых пострадали 20 человек, скончался - 1.

Одно из ДТП произошло в Самаре. В 08:00 час. 41-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado 150, возле дома № 37 на ул.Студеный Овраг выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada Granta. Водитель отечественного автомобиля самостоятельно обратилась в лечебное учреждение: 28-летней женщине рекомендовано амбулаторное лечение.