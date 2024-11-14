в Шигонском районе горели дом и надворные постройки

Сто квадратных метров были объяты пламенем в селе Климовка.
13 ноября в 16 часов 18 минут диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в селе Климовка на улице Ленина.
Прибывшими огнеборцами было установлено, что горят дом и надворные постройки на площади 100 квадратных метров.
Незамедлительно на борьбу с огнем были поданы 3 ствола «Б» и создано 1 звено газодымозащитной службы.
Ликвидация открытого горения зафиксирована в 17 часов 15 минут, ликвидация последствий пожара объявлена в 21 час 47 минут.
В тушении пожара участвовали 9 человек личного состава на 3 единицах техники.
Причина пожара устанавливается.