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В Шигонском районе горели дом и надворные постройки

14 ноября 2024 11:37
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в Шигонском районе горели дом и надворные постройки

Сто квадратных метров были объяты пламенем в селе Климовка.


13 ноября в 16 часов 18 минут диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в селе Климовка на улице Ленина.

Прибывшими огнеборцами было установлено, что горят дом и надворные постройки на площади 100 квадратных метров.
Незамедлительно на борьбу с огнем были поданы 3 ствола «Б» и создано 1 звено газодымозащитной службы.
Ликвидация открытого горения зафиксирована в 17 часов 15 минут, ликвидация последствий пожара объявлена в 21 час 47 минут.
В тушении пожара участвовали 9 человек личного состава на 3 единицах техники.
Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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