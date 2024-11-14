в Шигонском районе горели дом и надворные постройки

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Сто квадратных метров были объяты пламенем в селе Климовка.



13 ноября в 16 часов 18 минут диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в селе Климовка на улице Ленина.



Прибывшими огнеборцами было установлено, что горят дом и надворные постройки на площади 100 квадратных метров.

Незамедлительно на борьбу с огнем были поданы 3 ствола «Б» и создано 1 звено газодымозащитной службы.

Ликвидация открытого горения зафиксирована в 17 часов 15 минут, ликвидация последствий пожара объявлена в 21 час 47 минут.

В тушении пожара участвовали 9 человек личного состава на 3 единицах техники.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"