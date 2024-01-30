В Самарской области за выходные зарегистрировано 23 пожара, погибло 7 человек, двое из которых - дети

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С 26 по 29 января на территории Самарской области пожарно-спасательные подразделения привлекались для тушения 32 техногенных пожаров, 17 из которых произошло в городских округах, 15 - в муниципальных районах.

В жилом секторе зарегистрировано 23 пожара, погибло 7 человек, двое из которых - дети. Спасено – 13 человек.

Основными причинами возникновения пожаров с гибелью людей стали: неосторожность при курении, аварийный режим работы электрооборудования, перекал печи неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электропроводки.

27 января, Богатовский район, с. Андреевка, ул. 8 марта, д. 45. Горел частный дом на площади 40 кв.м. В результате пожара погиб мальчик 2007 года рождения.

28 января, Исаклинский район, с. Новое Якушкино, ул. Партизанская, д. 25.

На месте вызова горел частный дом на площади 64 кв.м. В результате пожара погибли 3 человека, в том числе 1 ребенок (женщина 1986 г.р., мужчина 1974 г.р. и девочка 2023 г.р.).

Предварительная причина обоих пожаров – аварийный режим работы электропроводки.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 9 раз. Всего за отчетный период в ДТП пострадало 18 человек, погибших нет.

На территории области произошло 3 случая нарушения условий жизнеобеспечения населения, связанных с нарушением холодного водоснабжения в Красноглинском и Промышленном районах г. Самары. Все нарушения устранены.

За указанный период произошел 1 случай отравления угарным газом.

28 января поступило сообщение об отравлении угарным газом в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: г. Отрадный, ул. Нефтяников, 84.

В результате происшествия погибших нет, пострадали 3 человека,

в том числе 2 ребенка (женщина 1985 г.р., девочки 2008 г.р. и 2013 г.р.), госпитализированы в Отрадненскую центральную городскую больницу.

Предварительная причина происшествия – неисправность вытяжной системы.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает: пожар легче предотвратить, чем потушить.