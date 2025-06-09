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В Самарской области пресечена противоправная деятельность должностного лица АО «КНПЗ»

9 июня 2025 11:28
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В Самарской области пресечена противоправная деятельность должностного лица АО «КНПЗ»

 

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность должностного лица АО «КНПЗ», причастного к коммерческому подкупу.

Установлено, что в период с 2018 по 2024 год обвиняемый, находясь в должности инженера по техническому надзору АО «КНПЗ», неоднократно получал денежные средства от представителей ряда подрядных организаций за беспрепятственное согласование пропуска спецтехники (грузоподьемных механизмов) на предприятие без оценки технического состояния. Всего за указанный период им было получено более 1,9 млн рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Приговором Куйбышевского районного суда г. Самары фигурант признан виновным в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч.6 и ч.7 ст.204 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 млн рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с надзором за техническим состоянием.

Приговор вступил в законную силу.

 

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