В Самарской области полицейские в снегопад оказали помощь водителю на трассе

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Если вы попали в трудную ситуацию на дороге, можно обратиться за помощью в областную Госавтоинспекцию по телефону 8(846) 333-58-01, 102.

Во время снегопада на обочине 97 км автодороги «Подъезд к г. Оренбургу от М-5 Урал» сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Нефтегорский» заметили автомобиль с пробитым колесом, рядом с которым стоял растерянный мужчина. Полицейские остановились и предложили автолюбителю помощь.

Водитель поблагодарил сотрудников ДПС за отзывчивость и пояснил, что у автомобиля лопнуло колесо, заменить самостоятельно он его не может, так как нет необходимых для этого инструментов. Госавтоинспекторы оказали помощь попавшему в трудную дорожную ситуацию гостю региона. Водитель легкового автомобиля поблагодарил инспекторов за помощь и отзывчивость. Полицейские убедились, что водитель может продолжать движение и вернулись на маршрут патрулирования.

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, что перед поездкой необходимо проверить исправность транспортного средства и наличие необходимого набора инструментов для устранения возможных поломок.