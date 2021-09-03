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В Самаре завершился суд по делу о смерти водителя тролейбуса

3 сентября 2021 11:52
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В Самаре завершился суд по делу о смерти водителя тролейбуса

В Самаре завершился судебный процесс в отношении главного инженера троллейбусного депо «Трамвайно-троллейбусного управления Самары». Мужчину обвиняли в нарушении правил охраны труда.

Следователи и представители Минтруда посчитали, что именно по вине сотрудника ТТУ в начале февраля 2020 года на территории троллейбусного депо № 1 произошла трагедия. Током убило 46-летнего водителя троллейбуса.

— Мужчина работал водителем маневрового троллейбуса. Во время расследования комиссия установила, что причиной происшествия стала эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования. Вид происшествия квалифицировали как воздействие электрического тока. Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются должностными лицами «Трамвайно-троллейбусного управления», — сообщили в Минтруде.

Однако судья с доводами правоохранителей и чиновников не согласился, пишет 63.ру.

Главного инженера троллейбусного депо ТТУ Ленинский районный суд признал невиновным и оправдал из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Он имеет право на реабилитацию, а также право на возмещение имущественного и морального вреда.

— Из материалов уголовного дела не следует, что причиной поражения электрическим током водителя стал именно аварийный режим работы электрооборудования троллейбуса, который возник из-за нарушений при техническом обслуживании. Поражение электрическим током могло произойти и от оборудования, находящегося в исправном состоянии, из-за целенаправленных или неосторожных действий водителя, — говорится также в материалах суда.

С решением не согласились родственники погибшего мужчины, они подали апелляцию в областной суд. Там решение районной инстанции оставили без изменений. Приговор вступил в силу.

Теги: водитель суд троллейбусы удар током ЧП на производстве

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