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В Самаре во время пожара в офисном здании пострадал человек

21 апреля 2025 12:59
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В Самаре во время пожара в офисном здании пострадал человек

Как рассказали в ГУ МЧС по Самарской области, в 10:37 в понедельник, 21 апреля, поступило сообщение о пожаре в офисном здании на ул. Антонова-Овсеенко, 44а.

На 1 этаже частной гостиницы на площади 30 квадратных метров полыхал огонь в кабинете.
При помощи 31 единицы техники пожар тушили 88 человек. В 11:32 была объявлена ликвидация открытого горения. 

В целях безопасности самостоятельно из здания эвакуировались 100 человек, пожарно-спасательными подразделениями спасены 3 человека. В результате происшествия пострадал 52-летний мужчина. Он был доставлен в больницу, пишет СитиТраффик.

Теги: Пожар

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