В Самаре полностью снесли здание старейшего торгового центра Колизей

336

В Самаре специалисты полностью снесли здание старейшего торгового центра. «Колизей» сравняли с землей.

Демонтировать строение начали в апреле 2022 года. Местные жители не особо обрадовались сносу полюбившегося ТЦ. Многие отмечали уникальную архитектуру, вспомнили детские и юношеские годы, походы по павильонам и представляли, как можно провести реконструкцию.

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал в своих социальных сетях видео с пустой площадкой.

От «Колизея» ничего не осталось.

Комплекс начал работу еще в 90-е, но после открытия множества современных центров он пришел в упадок. Площадку планируют провести в порядок и подготовить для дальнейшего строительства. Скорее всего, на территории могут вырасти многоэтажки, пишет Самара-КП.

Фото: скрин видео.