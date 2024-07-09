В Самаре на Полевом спуске спасли кайтсерфера

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9 июля спасатели Поисково-спасательного подразделения «Первомайская» доставили на берег мужчину 1982 года рождения, катающегося на кайтсерфере.

Напротив Полевого спуска в 150 метрах от берега у него сложился парашют, а сам он запутался в стропах. Сильное течение относило спортсмена на судовой ход.

В 13.30 к месту происшествия отправились спасатели на спасательном катере. В 13.55 кайтсерфера подняли с воды и доставили до берега. Медицинская помощь мужчине не потребовалась, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО