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В Самаре на Полевом спуске спасли кайтсерфера

9 июля 2024 16:32
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Напротив Полевого спуска в 150 метрах от берега у него сложился парашют, а сам он запутался в стропах.

9 июля спасатели Поисково-спасательного подразделения «Первомайская» доставили на берег мужчину 1982 года рождения, катающегося на кайтсерфере.

Напротив Полевого спуска в 150 метрах от берега у него сложился парашют, а сам он запутался в стропах. Сильное течение относило спортсмена на судовой ход.

В 13.30 к месту происшествия отправились спасатели на спасательном катере. В 13.55 кайтсерфера подняли с воды и доставили до берега. Медицинская помощь мужчине не потребовалась, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

Теги: Волга Самара

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