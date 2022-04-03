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В одном из ночных клубов в центре Баку произошел взрыв

3 апреля 2022 16:49
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Один человек погиб, еще более 30 получили травмы.

По меньшей мере один человек погиб, свыше 30 получили травмы в результате взрыва, произошедшего в одном из ночных клубов в центре Баку. Сообщение об этом распространила в воскресенье Генпрокуратура республики, передает ТАСС.

"3 апреля около 03:00 [02:00 мск] в ночном клубе на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе города Баку произошел взрыв. <...> По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, еще 31 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в тексте.

На месте происшествия работают представители прокуратуры, МВД, МЧС и других ведомств.

Об инциденте также сообщалось на сайте МЧС республики. В ведомстве отметили, что вследствие взрыва произошел пожар, который потушили.

Как проинформировала пресс-служба Минздрава, госпитализированы 24 человека, состояние шести из них оценивается как тяжелое. Семь пострадавших после оказания им первой помощи были отпущены домой.

Согласно предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа.

 

Фото:   соцсети

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