В Красноармейском районе тушили пожар на площади 150 квадратных метров

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1 июня в 1 час 4 минуты в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в поселке Павловка горит дом.

К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 126.

Уже на месте огнеборцы установили, что открытым пламенем горит дом на площади 150 квадратных метров.

Оперативно на тушение пожара были поданы 2 ствола «Б», сформировано звено газодымозащитной службы.

В 2 часа 30 минут пожар был локализован, в 4 часа 45 минут – объявлена ликвидация открытого горения.

Пострадавших и погибших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"