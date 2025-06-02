В Красноармейском районе тушили пожар на площади 150 квадратных метров

1 июня в 1 час 4 минуты в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в поселке Павловка горит дом.
К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 126.
Уже на месте огнеборцы установили, что открытым пламенем горит дом на площади 150 квадратных метров.
Оперативно на тушение пожара были поданы 2 ствола «Б», сформировано звено газодымозащитной службы.
В 2 часа 30 минут пожар был локализован, в 4 часа 45 минут – объявлена ликвидация открытого горения.
Пострадавших и погибших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются.
Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"