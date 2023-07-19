В Кировском районе Самары ночью произошел серьезный пожар

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В ночь на среду, 19 июля, в Кировском районе Самары произошел серьезный пожар. На улице Ташкентской, в районе дома № 141, сгорела машина. Причем местные жители подозревают, что ее подожгли, пишет 63.ру.

— Был какой-то базар. Кто-то ругался. Что-то кинули, и бахнуло. Потом вот это всё началось, — говорят местные.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, информация о происшествии поступила в 03:35. На место происшествия оперативно направили пожарный расчет.

— Горел автомобиль «Лада-Веста». Также была повреждена «Шкода». Пожар ликвидировали в 03:52, — рассказали в МЧС.

О причине пожара в ведомстве пока не говорят. Это должны установить специалисты.