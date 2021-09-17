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В Кинель-Черкасском районе полицейские гнались за нетрезвым водителем

17 сентября 2021 11:16
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В Кинель-Черкасском районе полицейские гнались за нетрезвым водителем

Находясь на маршруте патрулирования, инспектора дорожно-патрульной службы О МВД России по Кинель-Черкасскому району заметили автомобиль "ВАЗ-21093", который двигался с нарушением ПДД. Когда полицейские остановили транспортное средство, водитель вышел из салона и побежал, пытаясь скрыться. Тем не менее, после непродолжительной погони нарушитель был задержан.

У мужчины 1994г.р были явные признаки  алкогольного опьянения, но от прохождения медицинское освидетельствование он отказался. Стоит отметить, что правонарушитель уже два раза привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Последний раз в июле 2021 года он был осужден за управление транспортным средством, в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ему было назначено наказание в виде штрафа, в размере 40 000 рублей с лишением права управления  транспортными средствами на 2 года. 

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

Теги: ГИБДД пьяные водители

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