В домах многодетных семей Отрадного установили пожарные извещатели

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Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Отрадного, Кинель-Черкасского и Богатовского районов провели работу по установке в домах многодетных семей и семей с детьми, находящимися в сложной жизненной ситуации, автономные пожарные извещатели (АПИ) - специальные приборы, которые в случае задымления предупреждают об опасности громким звуковым сигналом.

Чаще всего датчики устанавливают на потолках жилых помещений. Площадь контроля каждого прибора до 80 кв. метров. При возникновении задымления, пожарный извещатель подаёт мощный звуковой сигнал, способный разбудить и предупредить об опасности даже крепко спящего человека. Ведь по статистике большинство пожаров происходит именно в ночное время, когда человек может получить отравление продуктами горения не успев проснуться.

Это устройство реагирует на дым еще на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами.

Подача сигнала извещателя автоматически прекращается при устранении источника задымления. Как показывает статистика, такие устройства предупредили уже массу пожаров.

После установки АПИ инспекторы госпожнадзора проводят с жильцами инструктаж по их использованию и напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС