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В Безенчуке горели надворные постройки на площади 40 квадратных метров

8 апреля 2024 12:21
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В Безенчуке горели надворные постройки на площади 40 квадратных метров

6 апреля в 4 часа 29 минут на пульт связи поступило сообщение о возгорании на улице Дмитриевской в поселке городского типа Безенчук. На место пожара был направлен дежурный караул в количестве 5 человек личного состава. К месту вызова также была направлена служба жизнеобеспечения. По прибытии на место было установлено, что горят надворные постройки на площади 40 квадратных метров. На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б». В 4 часа 50 минут пожар был локализован, в 4 часа 57 минут - ликвидация открытого горения. Полностью пожар был потушен в 7 часов 30 минут. К счастью, никто не пострадал.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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