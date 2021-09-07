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У женщины не было прав: стали известны подробности ДТП с тремя погибшими под Самарой

7 сентября 2021 12:27
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У женщины не было прав: стали известны подробности ДТП с тремя погибшими под Самарой

Стали известны детали страшной аварии на трассе Кинель - Богатое - Борское, которая произошла 6 сентября в 21:30. Оказалось, что 34-летняя женщина села за руль, не имея водительских прав.

Как уточнили в ГУ МВД России по Самарской области, автомобиль "Хонда Аккорд" двигался со стороны Самары в направлении села Богатого. Водитель выехала на встречную полосу и столкнулась с большегрузом "Вольво". За рулем грузовика находился 61-летний шофер. Сообщается, что у женщины не было прав.

В ДТП погибли три человека - все они находились в легковом автомобиле, который принадлежал 43-летнему пассажиру. Двое из них - жители Кинельского района. Личность третьего пока не установили.

По факту аварии полицейские уже начали проверку, сообщает Сова.инфо.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Теги: ДТП смертельное ДТП

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