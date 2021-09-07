В ДТП в Кинельском районе погибли трое

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По данным полиции и прокуратуры, дорожная авария произошла вчера, 6 сентября, примерно в 21.55, на 1-м километре трассы «Кинель-Богатое» с участием двух единиц транспорта.

По предварительной информации, девушка-водитель автомобиля «Хонда» допустила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем. В результате столкновения погибли трое — водитель и два пассажира легкового автомобиля, их личности устанавливаются. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, межрайонной Кинельской прокуратурой организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия. Действия правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб на месте ДТП координировал межрайонный Кинельский прокурор Юрий Сергеев.

«Проводятся первоначальные следственные действия, ход и результаты процессуальной проверки поставлен прокуратурой на контроль. Организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения организацией, обслуживающей данный участок дороги.

По итогам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц», — сообщает прокуратура Самарской области.

Как уже сообщало oboz.info, многочисленные факты ДТП с массовой гибелью людей в Самарской области породили миф о существовании некоей «самарской аномалии». Самым масштабным происшествием подобного рода стало ДТП с маршруткой под Сызранью, где погибло 12 человек. Недавно в Исаклинском районе в ДТП погибли двое, в том числе, один ребенок.

Всего в таких ДТП с начала года в Самарской области погибло более 40 человек, что недавно стало предметом проверки ГУОБДД МВД России, пишет Обозрение.