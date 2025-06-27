Тольяттинец украл из магазина сыр, хлеб и колбасу и все съел

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В отдел полиции Тольятти обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что неизвестный похитил с прилавка продукты питания. Согласно представленным документам, причиненный ущерб заявителю составил более 5 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, опросили работников торговой точки, изъяли записи с камер видеонаблюдения и документацию.

Изучив полученные сведения, полицейские предположили, что к хищению причастен местный житель 2005 года рождения, ранее судимый за имущественные преступления. Оперуполномоченные установили его местонахождение и задержали.

В ходе опроса задержанный вину признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием. Молодой человек пояснил, что похищенные продукты он съел.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и выявлять дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено ГУ МВД России по Самарской области