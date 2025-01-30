Тольяттинец за миллион собирался убить бывшую подругу, но деньги ушли государству

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После расставания со своей возлюбленной у жителя г. Тольятти возникла в отношении девушки личная неприязнь. Конфликт оказался настолько серьезным, что он решил лишить ее жизни. Для совершения преступления мужчина «нанял» человека, пообещав заплатить ему за это 1 миллион рублей.

Однако при передаче исполнителю «гонорара» заказчик был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и постановил обратить конфискованные денежные средства, являющиеся «гонораром» за убийство, в доход государства.

В отделении судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти в отношении осужденного возбуждено исполнительное производство об обращении 1 миллиона рублей в доход государства.

В рамках него сотрудник органов принудительного исполнения составил акт описи и ареста 200 купюр номиналом 5 тысяч рублей и направил их в доход государства.