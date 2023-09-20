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Судебные приставы Самарской области конфисковали у браконьеров рыболовные сети

20 сентября 2023 10:16
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Судебные приставы Самарской области конфисковали у браконьеров рыболовные сети

Судебные приставы Самарской области конфисковали у браконьеров рыболовные сети различной длины – от 2 до 50 метров.

Житель Клявлинского района, не имея соответствующего разрешения, при помощи самодельных рыболовных сеток-косынок на реке Большой Черемшан, пытался добыть несколько ее обитателей. Браконьерство пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал жителя Клявлинского района виновными в нарушении правил, регламентирующих рыболовство, и назначил наказание в виде штрафа с конфискацией орудия лова.

Исполняя решения суда, судебные приставы отделения Камышлинского и Клявлинского районов Самарской области передали изъятые орудия браконьерства в специализированную организацию для уничтожения.

Лишился рыболовных сетей и житель г. Самары. Сеть длиной 50 метров была конфискована судебными приставами Советского района и также передана на уничтожение.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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