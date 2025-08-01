Спасатели работали на месте ДТП в Чапаевске

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31 июля в 21.20 спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области приняли вызов в городской округ города Чапаевск.

На 50 километре трассы Р-229 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры, Лада Largus и Mitsubishi Outlander.

После столкновения тягач съехал в кювет и перевернулся, подмяв под себя Mitsubishi Outlander.

Водители легковых автомобилей и два пассажира Mitsubishi Outlander скончались от полученных травм.

Для деблокирования погибших требовалась помощь спасателей.

Работы были сложными: иномарка оказалась полностью зажата под тягачом. Спасатели использовали два автомобильных крана и погрузчик, чтобы вытащить Mitsubishi из-под фуры. Затем, с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования, они освободили погибших. В 01:50 работы на месте происшествия завершили, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО