Четверо погибли в ДТП в Чапаевске

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Полицейские работают на месте ДТП в Чапаевске. Сотрудники Госавтоинспекции, получив сообщение о дорожно-транспортном происшествии оперативно прибыли на место происшествия, приняли меры для сохранения обстановки и беспрепятственного проезда автотранспорта, провели иные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 31.07.2025 в 23-35 водитель большегруза КаМАЗ с прицепом, двигаясь по 104 км а/д "Самара- Пугачев-Энгельс-Волгоград" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с а/м Largus. После чего продолжил движение, столкнулся с а/м Mitsubishi Outlander и вместе с ним съехал в кювет. На месте ДТП скончались водители легковых автомобилей и два пассажира Mitsubishi Outlander. Все погибшие - совершеннолетние. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.