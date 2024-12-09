Сотрудники ППСП в Тольятти помогли мужчине с ножевым ранением

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Сотрудникам патрульно-постовой службы полиции, находящимся на маршруте патрулирования, от дежурного отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти по радиостанции поступило указание прибыть к одному из многоквартирных домов на ул. Белорусской, где находился мужчина с ножевым ранением.

Лейтенанты полиции первыми прибыли на место происшествия, оказали доврачебную помощь пострадавшему и передали его медикам. По следам крови на асфальте и в подъезде полицейские установили квартиру, где задержали 33-летнию женщину, одетую в футболку со следами бурого цвета, похожими на кровь.

Со слов 36-летнего потерпевшего, в доме на ул. Белорусской он сожительствовал с женщиной, которая во время словесного конфликта нанесла ему удар кухонным ножом. После чего, опасаясь за свою жизнь, он смог выйти на улицу и попросить прохожих о помощи.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Возбуждено уголовное дело.