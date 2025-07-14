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Самарчанке пришлось переделать квартиру обратно после перепланировки

14 июля 2025 13:55
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Самарчанке пришлось переделать квартиру обратно после перепланировки

Предприимчивая жительница Ленинского района г. Самары решила кардинально поменять свою квартиру: демонтировала перегородку между кухней и коридором, установила дверной блок, а также перенесла дверные проемы. Однако сделала она всё это без согласования с соответствующими инстанциями.

Суд обязал нарушительницу привести квартиру в прежнее состояние.
Возвращать квартире прежний облик добровольно должница не захотела. В результате она попала в список «невыездных» из-за неисполненного судебного обязательства. Также в отношении нее сотрудники Службы вынесли исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей.
После принятых мер женщина произвела необходимые работы по приведению квартиры в первоначальное состояние.

Теги: Судебные приставы

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