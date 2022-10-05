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Самарчанка пострадала в ДТП с участием служебного автомобиля

5 октября 2022 11:22
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Самарчанка пострадала в ДТП с участием служебного автомобиля

Судебные приставы Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств и розыску  г. Самары взыскали в пользу жительницы Большеглушицкого района  Самарской области 450 тысяч рублей компенсации морального вреда, причинённого в результате ДТП с участием служебного автомобиля одной из коммунальных служб, за рулем которого находился нетрезвый водитель. Женщина получила тяжелую травму головы и позвоночника. 

Инцидент произошел на регулируемом пешеходном переходе. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передвигался по району на служебном автомобиле и наехал на женщину, в результате чего ей был причинен тяжкий вред здоровью. У потерпевшей диагностировали ушиб головного мозга, кровоизлияние и травму поясничного отдела позвоночника.

Суд, рассмотрев материалы дела, назначил нарушителю наказание в виде лишения свободы на два года условно и обязал организацию выплатить потерпевшей моральный вред в размере 450 тысяч рублей.

Судебные приставы-исполнители уведомили предприятие о возбуждении исполнительного производства, а также разъяснили должнику, что в случае неисполнения решения суда к нему будут применены меры принудительного взыскания в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 №229-ФЗ.

Установленный для добровольного исполнения срок руководство организации проигнорировало. В рамках исполнительного производства сотрудником Службы на денежные средства должника, находящиеся в банке, был наложен арест. Вскоре руководство, не желая усугублять положение, перечислило денежные средства потерпевшей в полном объеме. 

 Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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