Пожарные Борского района ликвидировали пожар в бане

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20 января в 04 часа 33 минуты на пункт связи пожарно-спасательного отряда № 48 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» Борского муниципального района поступило сообщение о том, что в селе Борское горит баня. К месту вызова был направлен один пожарный расчет пожарно-спасательной части № 134 в количестве 4 человек личного состава.

По прибытии к месту пожара было установлено, что открытым пламенем горит баня на площади 28 квадратных метров. Есть угроза распространения огня на соседние строения. Нужны были дополнительные силы. В 04 часа 48 минут выехал второй пожарный расчет в количестве 3 человек личного состава на автоцистерне. К месту пожара направлены все службы жизнеобеспечения. В 04 часа 55 минут пожар был локализирован, в 06 часов 47 минут - ликвидирован. Всего на месте вызова работали 7 человек личного состава, две единицы техники. На тушение пожара были поданы 3 ствола «Б», создано одно звено газодымозащитной службы. Распространение огня не допущено. Причины пожара устанавливаются. Пострадавших и погибших нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"