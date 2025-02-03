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Ночной пожар в Богатовском районе: есть пострадавший

3 февраля 2025 12:31
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Ночной пожар в Богатовском районе: есть пострадавший

В субботу 1 февраля в 1 час 19 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в селе Богатое на улице Заводской горит дом. Незамедлительно к месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей № 117, 139 Отряда № 15.

По прибытии к месту пожара в 1 час 21 минуту было установлено, что горит одна из квартир жилого дома барачного типа на площади 20 квадратных метров. На тушение оперативно были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы. В 1 час 24 минуты пожар был локализован, в 2 часа 57 минут - объявлена полная ликвидация последствий пожара. В тушении принимали участие 7 человек личного состава и 3 единицы техники.

Благодаря слаженной и профессиональной работе пожарных-спасателей удалось избежать распространения огня на соседние квартиры. К сожалению, во время пожара пострадал один человек, который был госпитализирован в больницу. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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