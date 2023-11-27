Незаконная коллекция оружия изъята в Сызрани

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Как выяснили полицейские, местный житель 1947 года рождения долгое время увлекался коллекционированием оружия и боеприпасов к нему. Некоторые изъятые сызранскими оперативниками образцы коллекции по заключению экспертов – криминалистов оказались огнестрельным оружием пригодными для стрельбы.

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Сызранское» получили оперативную информацию о том, что 76-летний местный житель причастен к незаконному приобретению, хранению огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

С целью проверки данной информации полицейские с разрешения хозяина в присутствии понятых провели осмотр дома и надворных построек, где проживает пенсионер, в ходе которого обнаружили и изъяли предметы, внешне похожие на оружие и боеприпасы. Изъятое оперативники направили на исследование в криминалистический отдел МУ МВД России «Сызранское». Согласно полученным результатам, мужчина хранил в доме огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, пригодные для произведения выстрела, а именно: винтовку «Мосина» образца 1895 года выпуска, револьвер системы «Наган» образца 1895 года выпуска и восемь патронов к нему, пригодных для произведения выстрела, а так же комплектующую деталь охотничьего гладкоствольного оружия и около 150 граммов бездымного пороха.

Пенсионер пояснил полицейским, что много лет увлекается коллекционированием оружия и всего, что с ним связано. В разное время приобретал через сеть Интернет у незнакомых людей части оружия, собирал и ремонтировал некоторые образцы, а те детали, которых не хватало – изготавливал сам, для того, что бы образец его коллекции был максимально схож с первозданным экземпляром. Знал, что за незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему предусмотрена уголовная ответственность, так как долгое время являлся добросовестным и законопослушным официальным владельцем двух ружей, пока несколько лет назад не продал их.

Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые к вам попали любым способом, данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел.

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», освобождается от уголовной ответственности. Добровольной сдачей считается выдача лицом предметов вооружения по собственной воле, или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности их хранения.