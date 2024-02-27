На ЖД-станции Погрузная Кошкинского района горел гараж

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27 февраля в 09 часов 52 минуты на пульт связи пожарно-спасательной части № 129 пожарно-спасательного отряда № 49 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Погрузная Кошкинского района горит гараж. К месту вызова были направлены восемь человек личного состава, две единицы техники пожарно – спасательной части № 129 и одна единица техники пожарно – спасательной части № 88.

По прибытии было установлено, что горит станция по обслуживанию легковых автомобилей, в которой находится большое количество покрышек, из-за чего произошло сильное задымление. На тушение пожара были поданы два ствола «Б». Общая площадь возгорания составила десять квадратных метров. В 10 часов 15 минуты была объявлена ликвидация открытого горения. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"