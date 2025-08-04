ДТП в Ленинском районе Самары: на переходе ул. Галактионовской мужчина попал под колеса автомобиля Land Cruiser

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4 августа примерно в 20:10 час. водитель Land Cruiser (1989 г.р.), осуществляя движение по улице Галактионовская, от улицы Маяковского в направлении улицы Полевая, в районе дома 237 по улице Галактионовская на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода.

Пешеход - мужчина (1977 г.р.) скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО