Более 5 000 000 рублей отдала самарчанка мошенникам 

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В Самаре женщине, работающей специалистом одного из обществ с ограниченной ответственностью, позвонил неизвестный и представился работником банка.

Он сообщил, что хочет оказать помощь в аннулировании якобы оформленного на её имя кредита.

Аферист рассказал, что для того чтобы деньги не ушли на счет мошенников, необходимо оформить кредит на предложенную им сумму, далее деньги перевести на счет, указанной им карты, затем они вернуться обратно банку и таким образом кредит будет погашен.

Женщина поверила мошеннику, взял кредит и перевела на указанный злоумышленником счет порядка более 5 000 000 рублей, после чего последний перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

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