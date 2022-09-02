Арест автомобиля стоимостью в 3 млн рублей побудил самарца оплатить задолженности

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Мужчина, погасивший основную задолженность перед взыскателем, упорно не желал оплачивать исполнительский сбор, вынесенный ему судебным приставом-исполнителем за несвоевременное исполнение решение суда. Пока житель г. Самары прятался от сотрудников Службы, он успел снова накопить долги – только теперь по штрафам ГИБДД и налогам.

В отделении судебных приставов Куйбышевского района г. Самары на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с мужчины задолженности в размере 105 тысяч рублей по исполнительскому сбору, вынесенному ранее в качестве меры наказания за несвоевременное исполнение решения суда. Однако вместо исполнения своих обязательств мужчина предпочел скрыться.

Судебным приставом было установлено местонахождение неплательщика. По установленному адресу сотрудником Службы был обнаружен и арестован принадлежащий должнику кроссовер «Volkswagen Touareg». В рамках исполнительного производства было также установлено, что у мужчины имеются неоплаченные штрафы ГИБДД и налоговая задолженность.

Будучи уведомленным судебным приставом о возможной реализации иномарки, мужчина полностью оплатил имеющиеся задолженности по исполнительскому сбору, штрафам ГИБДД и налогам. Арест с автотранспортного средства снят. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.