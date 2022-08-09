Во благо региона и земляков – чем отмечены 5 лет Самарской области под руководством Дмитрия Азарова

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9 августа Губернатор Дмитрий Азаров отмечает день рождения. Он руководит областью 5 лет, и за это время во многих направлениях произошли существенные позитивные изменения.

Сегодня появление в регионе каждый год новых школ и детских садов, больниц и поликлиник, дорог и мостов, благоустроенных скверов и дворов уже воспринимается жителями как должное. А когда-то появление многих объектов инфраструктуры в губернии казалось весьма маловероятным.

Например, Сокский мост, о необходимости которого самарцы говорили многие годы. И только когда у руководства регионом встал Дмитрий Азаров, мост был наконец-то построен. Причем на полтора года раньше срока. Есть еще Самарский мостовой переход, десятки мостов в районах и, конечно, строящийся Волжский, который станет частью международного транспортного коридора «Европа - Западный Китай». По сути, область опередила события, предсказав поворот на восток.

«Мост имеет стратегическое значение для Самарской области и всей страны, - подчеркивает полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. - Важно, что с его запуском появятся новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест. Мы видим, как за последнее время благодаря системной работе Правительства региона под руководством губернатора Дмитрия Игоревича Азарова удалось привлечь значительный объем средств для завершения строительства этого стратегического объекта. Надеюсь, что мост через Волгу станет дорогой новых возможностей».

О движении вперед в разрезе Волжского мостового перехода говорит и вице-президент АВТОВАЗа по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко.

«Губернатор Самарской области делает все, чтобы регион развивался. Именно он убедил Президента в необходимости возведения мостового перехода. Это проект уровня России и по масштабам сравним, наверное, со строительством Крымского моста», - считает топ-менеджер завода.

Перемены в регионе происходили и происходят в непростое время. Оно как проверка на прочность. Вспомним пандемию, когда были необходимы быстрые точечные решения, например, по строительству инфекционных корпусов.

«Считаю, шаги были правильными и взвешенными, какая бы критика потом ни обрушивалась, - констатирует главный инфекционист региона Елена Стребкова. - Дмитрий Игоревич за это время уже сам стал практически медиком. Он слушал наши доводы, анализировал и принимал решения. Он брал все на себя. Это дорогого стоит. Потому что время, которое мы бы потратили на споры, мы тратили на лечение больных».

Экономика также не «просела» в пандемию, добавляет председатель реготделения «Деловой России» Дмитрий Хилов. «Экономических потерь минимум по сравнению с другими регионами, - отмечает он. - Оперативный штаб при губернаторе принимал решения максимально быстро. Это выстроенная командная работа, я бы так сказал».

Выдержала и социальная сфера. Более того, средства в бюджете на поддержку людей только увеличиваются. Решением Дмитрия Азарова были возвращены выплаты ветеранам труда: на это направили средства, полученные регионом за опережающее исполнение нацпроектов.

«Непонятно, почему ветеранов, которые много сделали для Куйбышева, Самарской области, в свое время лишили и этого? - недоумевает Герой Социалистического Труда Максим Оводенко. - Сумма не столь большая, но каждый, кому ее выплачивали, знал - его ценят. Дмитрий Игоревич выплаты восстановил и моментально привлек к себе большое внимание, уважение».

Серьезную поддержку в регионе оказывают семьям с детьми. Так, второй год выпускники школ, поступившие в самарские вузы, получают по 10 тыс. рублей «подъемных».

«Чтобы выпускники оставались учиться в наших вузах, льготы в виде трехсторонних договоров, когда выпускник вуза гарантированно получает работу на предприятии, развитие образовательной инфраструктуры - все в поле зрения губернатора. Важно готовить молодежь, в том числе для работы на нашем предприятии», - говорит президент областного Союза работодателей, гендиректор АО «Авиакор - авиационный завод» Алексей Гусев.

Ключевая задача, которую сегодня решают областные власти – создать условия для самореализации жителей региона, особенно молодежи. «По сверстникам своих детей вижу - все меньше молодежи уезжает из региона. Это свидетельство, что регион становится привлекательным», - отмечает директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова.

Еще одна не самая легкая социальная задача все эти годы успешно решается. Речь идет об обманутых дольщиках. Эта проблема долго оставалась в тени, и Дмитрий Азаров стал первым, кто вынес ее в открытую плоскость. Чего стоит почти десятичасовое совещание в ноябре 2017 года.

«Люди, которые тогда пришли, скорее всего, уже не рассчитывали, что покинут реестр обманутых дольщиков. Они отнеслись к встрече как к формальности. Тем не менее каждый был услышан», - констатирует строитель, видеоблогер Алексей Белоусов.

Сейчас в регионе остались только крупные недострои, а тысячи людей уже восстановили свои права дольщиков.

«Никто не говорил лозунгами, никто не занимался обещаниями, которые нельзя выполнить», - вспоминает Алексей Гусев, - Просто был сформирован штаб, каждому поставлена четкая задача. Потом была сложная работа для того, чтобы разрубить этот узел».

За пять последних лет к такому подходу работы жители региона привыкли и активно включаются в процессы, настаивают на изменениях в своем городе, поселке, на своей улице, в своем дворе.

«Мне кажется, это важно не только для комфорта, но и для понимания перемен, - говорит начальник управления подготовки научных кадров Самарского университета Марк Шлеенков, - Это не сказка, не мечты, которые мы должны ждать десятилетиями. Это реальность».

Сейчас управленческой команде Губернатора Дмитрия Азарова приходится искать контрмеры на новые вызовы - западные санкции.

«Наши предприятия с конца февраля перешли на мобилизационный режим работы. Понимают - это шанс, это возможность занять те рынки и те ниши, которые освободились, - говорит Дмитрий Хилов, - Отечественное стало модным, мы столько этого ждали. Спасибо санкциям - они поддержали нашу промышленность».

Губернатор Дмитрий Азаров умело лоббирует интересы самарских предприятий как на федеральном, так и на международном уровне. Например, на встрече с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и руководителями министерств делегация нашего региона обсуждала вопросы кооперации в автопроме, сельском хозяйстве, в сфере высоких технологий и других направлениях.

В постоянном фокусе главы региона трудовой коллектив АВТОВАЗа, самый крупный в области. Дмитрий Михаленко говорит, что коллектив это внимание чувствует, тем более сейчас.

«За последние пять лет в работе, в жизни АВТОВАЗа были разные этапы - подъемы, спады, кризисы, которые были связаны и с экономикой, и коронавирусной инфекцией, с дефицитом поставок комплектующих изделий, и все эти этапы мы успешно прошли, - отмечает вице-президент завода, - Сейчас, когда завод работает в достаточно «рваном» режиме из-за санкций, из-за дефицита комплектующих, мы чувствуем поддержку самарского Правительства и Дмитрия Игоревича».

На Петербургском международном экономическом форуме было озвучено смелое решение о возобновлении производства самолетов на «Авиакоре». Уже подписаны контракты на производство фюзеляжей турбовинтового регионального самолета «Ладога», рассчитанного на 44 пассажира.

«И, вероятнее всего, пока аккуратно говорю, нам передадут все компетенции по этому самолету, то есть вся локализация будет сконцентрирована на «Авиакоре», - говорит Алексей Гусев, - Здесь дух пронизан серийностью, здесь люди хотят строить самолеты серийно и в большом количестве. Мы сохранили абсолютно все компетенции. Мы имеем сейчас в пакете, в подавляющем большинстве, государственный оборонный заказ. Это говорит о том, что мы нужны: государственный заказ размещают там, где есть уверенность в высоком качестве продукции».

Новые заказы имеют и другие предприятия авиакосмической отрасли - РКЦ «Прогресс», ПАО «ОДК-Кузнецов». Имея компетенции, большую научную и практическую базу, Самарская область может стать центром развития космонавтики, считает полпред Президента в ПФО.

«У Самарской области перед другими регионами есть преимущество - профильный вуз, заводы космической отрасли и целые поколения специалистов, которые в этой сфере работают»,- подчеркивает Игорь Комаров.

Растет инвестиционная привлекательность - в рейтинге АСИ регион закрепился в десятке, хотя когда-то был на 65-й позиции. Инвесторы идут в регион.

«Мы видим, что в регионе вводятся широкие меры поддержки. На сегодня внесены изменения в региональную программу финансирования фонда развития промышленности Самарской области. Сделан акцент на реализацию инвестиционных проектов, направленных на импортозамещение», - отмечает полномочный представитель Президента в ПФО.

За пятилетку совершенно на другой уровень вышла культурная жизнь. Самарская область - точка притяжения творческой и талантливой молодежи со всей России и дружественных стран. Регион с блеском провел 30-ю Всероссийскую студвесну. Не только проводятся мероприятия, но и развивается инфраструктуры культуры. Восстанавливают сельские дома культуры, создают современные библиотеки и новые культурные пространства. Заработал новый корпус Самарского театра юного зрителя «СамАрт», новоселье отметил областной театр кукол. «Фабрика-кухня», о которой много говорили в разные годы, наконец-то стала филиалом Третьяковки. Гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова отмечает, что для Дмитрия Азарова создание филиала стало ключевым проектом. «Я сразу поняла, что для него это будет действительно важнейшим делом. Тем делом, в которое он будет вкладывать гораздо больше, чем положено губернатору и официальному лицу. Все, что происходило потом, каждый раз подтверждало: он рассматривает филиал Третьяковской галереи в Самаре как одно из самых важнейших детищ», - уверена Трегулова.

Поддержка спорта - одно из важнейших направлений в работе губернатора. Так, благодаря условиям, созданным в регионе, самарские атлеты ежегодно побеждают на самых престижных стартах. На Олимпиаде в Токио в 2021 году наши спортсмены выступили триумфально, завоевав 4 серебряных медали. Футбольный клуб «Крылья Советов» в сезоне 2020\2021 выиграл первенство ФНЛ, а в прошлом сезоне занял 8 место в премьер-лиге, показав лучший результат в истории клуба за последние 14 лет. Баскетбольная «Самара» - победитель Суперлиги, обладатель Кубка России, один из лучших клубов страны по подготовке молодых игроков. С нового сезона «Самара» будет выступать в Единой лиге ВТБ, сильнейшем турнире России. Волейбольная «НОВА» - победитель Высшей лиги «А» прошлого сезона, команда вернулась в Суперлигу. Высокие результаты и призовые места национального чемпионата у тольяттинской гандбольной «Лады». И речь не только о поддержке профессионального спорта, но и детского – юношеского, массового, идет строительство современной спортивной инфраструктуры. С опережением построен Дворец спорта в Самаре, в регионе возводят физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, футбольные поля, универсальные площадки и площадки для сдачи тестов ГТО. Ими пользуются и взрослые, и дети.

«Как человек, который регулярно тренируется, могу сказать: это очень круто. Я пользуюсь спортивной инфраструктурой. Мне нравится, что в любом районе города, если пожелаю, всегда в шаговой доступности найду площадку для занятий воркаутом», - отмечает Алексей Белоусов.

Алла Шахматова говорит, что губернатор с первых дней задал курс на развитие всей Самарской области. «А мы только наблюдаем, с какой скоростью это происходит. Мне кажется, что наш регион развивается стремительнее, чем другие. А губернатор показывает, как должен работать руководитель такого ранга», - считает она.

Фото: правительство СО