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31 мая председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание, в котором приняли участие руководители и представители министерств и ведомств, главы муниципальных образований Самарской области.

Основное внимание на совещании было уделено вопросам реализации региональных составляющих национальных и федеральных проектов в регионе.

И.о. министра экономического развития и инвестиций Самарской области Любовь Иванова сообщила, что в настоящее время уровень кассового исполнения по национальным проектам составляет 41,52% с учетом проекта «Европа-Западный Китай» и 24,7% без учета проекта (в прошлом году – 19%). Она напомнила, что 2 июня – срок завершения формирования отчетов о ходе региональных составляющих нацпроектов за май. Обращаясь к руководителям органов исполнительной власти, Виктор Кудряшов рекомендовал активно взаимодействовать с региональным проектным офисом по всем вопросам.

Также был рассмотрен вопрос о статусе закупочных процедур в рамках реализации региональных составляющих национальных и федеральных проектов. По состоянию на 28 мая заключено контрактов на сумму 7,562 млрд. рублей или 49,1% от плана.

«Коллеги, зона ответственности каждого главного распорядителя средств – своевременное размещение государственного заказа, контроль размещения муниципального заказа. Задача муниципалитета – предоставить информацию о предстоящих торгах как можно более широкому кругу потенциальных подрядчиков. Это нужно контролировать», - подчеркнул председатель регионального Правительства.

Отдельно участники оперативного совещания остановились на ходе реализации региональных составляющих национального проекта «Демография». Как рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, для реализации мероприятий проекта «Старшее поколение» в области действует гериатрическая служба, которая включает гериатрический центр, 4 отделения, 36 кабинетов, 160 коек. В настоящее время формируется круглосуточная бригада для лечения переломов шейки бедра, которая войдет в систему оказания помощи гериатрическим пациентам. Еще одно направление работы – вакцинация от пневмококковой инфекции. Сегодня достигнут 100% охват вакцинацией граждан из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

Докладывая о ходе реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», министр отметил, что за четыре месяца текущего года медицинскими организациями проведено 669 процедур ЭКО в рамках базовой программы ОМС. Количество родов после ЭКО с начала года – 178, родилось 214 детей. Кроме того, в рамках проекта 1276 женщин прошли доабортное консультирование (100% от числа обратившихся), от прерывания беременности отказались 274 женщин (21,5%).

Врио министра строительства Самарской области Сергей Пичушкин рассказал, что в этом году планируется ввести в строй 10 детских садов. Два из них – в микрорайоне «Кошелев» и в г.о. Чапаевск – уже в июле. В августе – детский сад в Южном городе, в ноябре – детский сад в Ставропольском районе. Еще пять учреждений дошкольного образования планируются к вводу в декабре текущего года – в г.о. Жигулевск, Тольятти, м.р. Красноярский и два в г.о. Самара (один детский сад в составе школы на 5-ой просеке).

«Активно взаимодействуйте с муниципальными образованиями, потому что практически все детские сады мы строим путем предоставления субсидий муниципалитетам. Они отвечают за освоение средств, своевременный ввод объекта в эксплуатацию. Здесь очень внимательно нужно подходить к таким вопросам, например, как оптимизация стоимости подключения к инженерным сетям. Необходимо тщательно проверять обоснованность технических условий», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский рассказал, что в рамках проекта «Спорт – норма жизни» запланировано к вводу в текущем году два объекта – легкоатлетический манеж в г.о. Тольятти (готовность составляет 70%) и Дворец спорта в г.о. Самара (готовность – 67%).

Председатель областного Правительства обратил внимание министров и руководителей муниципалитетов, что подготовку к эксплуатации объектов, которые планируются к сдаче, необходимо начинать заранее:

«Нельзя допускать, чтобы после сдачи объекта реально функционировать он начал только через полгода. Нужно максимально сократить этот срок». Кроме того, первый вице-губернатор поручил министерству спорта ускорить ввод в эксплуатацию еще одного объекта – «МТЛ Арена-2».

«Национальный проект «Демография» – комплексный, масштабный, один из самых финансовоемких из всех национальных проектов. Поэтому нам очень важно добиться исполнения целевых показателей, обеспечить освоение средств», – подвел итог Виктор Кудряшов.